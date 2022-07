Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: rejoint le réseau de partenaires AWS information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Siemens Energy va rejoindre le réseau de partenaires (APN) d'Amazon Web Services (AWS), une communauté mondiale de partenaires qui tirent parti des programmes, de l'expertise et des ressources pour créer, commercialiser et vendre des offres clients.



L'entreprise rejoint le réseau de partenaires AWS pour offrir à ses clients une solution de cybersécurité industrielle, d'analyse et de stockage.



La solution MDR (Managed Detection & Response) de Siemens Energy, basée sur l'intelligence artificielle, est une offre de sécurité unique en son genre, disponible sur AWS Marketplace, conçue pour l'énergie et les services publics.



' La surveillance et la détection de MDR offrent une protection évolutive contre les cyberattaques dans le secteur de l'énergie grâce à une intelligence artificielle innovante ' indique le groupe.





