Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : protocole d'accord avec la ville de Berlin Cercle Finance • 13/10/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a déclaré avoir signé un protocole d'accord avec la ville de Berlin afin d'explorer les emplacements possibles pour son siège social. Dans l'accord, les parties ont convenu de développer un emplacement et un concept structurel communs pour l'établissement du centre d'entreprise, a déclaré la société dans un communiqué. L'accord a été signé par le maire Michael Müller et par le DG de Siemens Energy, Christian Bruch. Le mois dernier, Siemens Energy a déclaré que son siège social serait basé à Berlin, même si l'on ne sait toujours pas sur quel site berlinois actuel se trouvera le nouveau siège.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +0.47%