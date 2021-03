Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : protocole d'accord avec Aker Carbon Capture Cercle Finance • 23/03/2021 à 10:10









(CercleFinance.com) - Aker Carbon Capture (ACC) et Siemens Energy ont signé un protocole d'accord visant à développer des offres combinées de solutions de capture du carbone pouvant être mobilisées au sein des centrales électriques à gaz. Cette collaboration vise à progresser dans l'optimisation technique de production d'électricité et de capture du carbone et à combiner efficacement la technologie de capture du carbone d'ACC avec le portefeuille d'offres de Siemens Energy. Les deux parties explorent également des moyens d'accélérer le développement conjoint de grands projets à l'échelle mondiale, assure ACC. La collaboration mondiale entre les deux partenaires se concentrera dans un premier temps sur le marché européen et sur la production d'électricité à faible émission de carbone avec des solutions de le captage et de stockage du carbone (CSC).

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -0.27%