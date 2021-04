Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : projets d'hydrogène vert avec Messer Group Cercle Finance • 23/04/2021 à 10:57









(CercleFinance.com) - Siemens Energy et Messer Group ont conclu un accord de coopération dans le but de travailler sur des projets d'hydrogène vert dans la gamme 5 à 50 mégawatts (MW) pour les applications industrielles et de mobilité. Dans le cadre de cet accord, Messer Ibérica a déjà soumis au gouvernement espagnol trois projets d'hydrogène propre dans le complexe chimique de Tarragone, l'un des plus grands d'Europe. Ces projets auront une capacité totale d'électrolyseur de 70 MW et pourraient permettre de remplacer les combustibles fossiles. 'L'hydrogène vert sera un levier important pour développer des solutions durables, en particulier dans les secteurs difficiles à réduire de l'industrie et de la mobilité', indique Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA 0.00%