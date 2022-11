Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: projet pilote pour l'hydrogène à Stuttgart information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 15:38









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce un projet pilote d'utilisation de l'hydrogène vert comme carburant dans des centrales à gaz avec la centrale électrique de chauffage urbain EnBW à Stuttgart-Münster, dans le Land allemand de Bade-Wurtemberg.



Tous les systèmes sont construits dès le départ de manière à ce que le gaz naturel puisse être remplacé par de l'hydrogène aussi rapidement et complètement que possible. Deux turbines à gaz SGT-800 de pointe de Siemens Energy sont au coeur de l'installation.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -1.62%