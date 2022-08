Siemens Energy prévoit une perte nette supérieure aux prévisions en 2022

Les acteurs de la chimie devraient être confrontés à un effet de ciseaux. D'abord ils doivent faire face à une explosion des coûts : les experts estiment qu'en 2022 les prix du gaz naturel devraient augmenter de 470% et les prix de l'électricité d'environ 300% suite à la guerre en Ukraine. A cela s'ajoute un prix du pétrole également en hausse. D'autre part, leur capacité à accroître les prix devrait être pénalisée par un contexte économique moins dynamique, lié notamment aux difficultés sur le marché chinois, plombé par une vague de confinements. Le leader mondial, BASF, anticipe un recul compris entre 6% et 14% de ses bénéfices en 2022.

Siemens Energy, société issue d'une scission de Siemens et qui détient une participation majoritaire dans le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa, prévoyait précédemment une perte annuelle nette équivalente à celle de l'année dernière.

(AOF) - Siemens Energy s'attend à une perte nette plus importante que prévu en 2022. La raison : une charge d'environ 200 millions d'euros liée à la restructuration de ses activités en Russie. La société, qui assure la maintenance des turbines de la station de compression Portovaya de Nord Stream 1, a déclaré que sa perte nette annuelle dépasserait celle de 2021, qui était de 560 millions d'euros, en raison de cette charge présentée comme un élément exceptionnel.

