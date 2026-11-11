Siemens Energy prévoit une hausse de ses marges grâce à l'augmentation de la demande en équipements électriques liée aux centres de données

Siemens Energy ENR1n.DE a annoncé mercredi son intention de multiplier par plus de trois son dividende et s'attend à des marges bénéficiaires plus élevées en 2027, alors que le boom de la construction de centres de données aux États-Unis continue de stimuler la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau.

Ces prévisions de Siemens Energy interviennent dans le sillage d’une vague de ventes sur les titres liés à l’IA, déclenchée par les craintes d’un durcissement de la réglementation après le succès du Parti démocrate aux élections de mi-mandat aux États-Unis, le plus grand marché mondial pour les centres de données dédiés à l’IA.

“La demande en électricité des centres de données reste intacte, et ce à l’avenir également”, a déclaré Christian Bruch aux journalistes lors de la conférence de presse annuelle de l’entreprise, en réponse à une question sur l’impact potentiel des élections de mi-mandat sur le marché.

“Certains taux de croissance des centres de données étaient irréalistes, mais personne ne voulait l’entendre.”

Issue de la scission de Siemens en 2020, Siemens Energy, à l’instar de son principal concurrent GE Vernova, a bénéficié de la hausse de la demande en électricité, alimentée plus récemment par l’expansion de l’IA et des centres de données qui nécessitent d’énormes quantités d’énergie.

Les commandes liées aux centres de données, portant notamment sur des turbines à gaz et des équipements de réseau, représentent environ 15 milliards d’euros (16,8 milliards de dollars), soit 9,1% de son carnet de commandes record de 164 milliards d’euros, a précisé Bruch.

La victoire du Parti démocrate aux élections de mi-mandat a eu un impact marqué sur la perception des énergies renouvelables aux États-Unis, a-t-il ajouté.

“Cela s’est produit très rapidement: les clients ont commencé à porter un regard différent sur l’éolien. Ce n’est que le début. Mais on constate déjà que les choses changent sur le marché américain”, a déclaré Bruch à propos du regain d’intérêt pour les énergies renouvelables.

L'action Siemens Energy, qui a annoncé mardi en fin de journée un nouveau programme de rachat d'actions de 9 milliards d'euros, a progressé de 8,4% à 10h23 GMT, les analystes de Berenberg qualifiant cette nouvelle de “rassurante pour le marché après la récente vague de ventes”.

Siemens Energy a indiqué que sa division éolienne Siemens Gamesa, également présente aux États-Unis, avait atteint un seuil de rentabilité très attendu, après des années de pertes et de restructuration.

Siemens Energy, qui rebaptisera prochainement “Omterra”, prévoit que sa marge bénéficiaire passera de 12,4% en 2026 à un niveau compris entre 14% et 16% en 2027. Les analystes interrogés par l’entreprise avaient tablé sur une marge de 14,7%.

Elle a proposé un dividende de 2,30 € par action pour 2026, contre 0,70 € l’année précédente.

Bruch a également déclaré que la cession prévue de sa division dédiée aux clients industriels, qu’elle prenne la forme d’une vente à des investisseurs ou d’une introduction en bourse, n’aurait pas lieu avant 2028 et que Siemens Energy prévoyait de conserver une participation supérieure à 20%.

(1 dollar = 0,8957 euro)