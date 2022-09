Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: placement réussi d'obligations convertibles information fournie par Cercle Finance • 07/09/2022 à 10:26









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce avoir placé avec succès des obligations convertibles subordonnées pour un montant en principal de 960 millions d'euros, obligations destinées à être converties en actions nouvelles ou existantes du groupe allemand.



Les recettes nettes de cette opération serviront à financer en partie son offre publique d'achat lancée sur les actions Siemens Gamesa, une offre annoncée en mai dernier pour un prix de 18,05 euros par action et portant sur environ 33% du capital.



Ces obligations seront émises vers le 14 septembre 2022 et devraient être cotées à la Bourse de Francfort. Après un délai d'un peu moins de trois ans, elles seront automatiquement converties en actions Siemens Energy.





