Siemens Energy : perte nette annuelle de 4,59 milliards d'euros, plombé par l'activité éoliennes

L'énergéticien allemand Siemens Energy a fait état mercredi d'une perte annuelle de 4,59 milliards d'euros pour son exercice décalé 2022/2023, plombé par sa filière éolienne qui continue notamment de souffrir de problèmes de qualité.

( dpa / FRANK RUMPENHORST )

"Les frais liés aux problèmes de qualité dans l'activité terrestre, à l'augmentation des coûts des produits et aux défis de montée en puissance dans l'activité offshore ont gravement impacté les résultats de l'exercice 2023 et continueront d'avoir un impact sur la rentabilité du groupe à court et moyen terme", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Sa filiale espagnole, Siemens Gamesa, qui construit des éoliennes, ne devrait désormais atteindre la rentabilité qu’au cours de l’exercice 2026, a indiqué le groupe.

Cette perte correspond aux perspectives annoncées par Siemens Energy en août, qui s'attendait précédemment à dégager un bénéfice de quelques centaines de millions d'euros.

L'an dernier, le groupe avait subit une perte nette de 647 millions d'euros.

Son carnet de commandes a atteint un nouveau record à 112 milliards d'euros, mais les problèmes de qualité, ainsi que l'environnement défavorable au secteur, ont empêché le groupe de pouvoir répondre à la demande, entraînant une baisse de ses revenus.

Le groupe a souffert "de la hausse des taux d'intérêts, de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la poursuite de la guerre en Ukraine", ajoute le communiqué.

Ses contrats publics, passés avant la flambée des prix des matières premières - liée à la guerre en Ukraine - ne peuvent plus être honorés d'une façon rentable, avait alerté Siemens Energy en août.

Mardi, le gouvernement allemand a annoncé un plan de sauvetage de 15 milliards d'euros.

D'après l'accord trouvé, Siemens Energy recevra en tout 15 milliards d'euros de garantie de prêts de la part de banques privées et d'actionnaires, dont Siemens qui en détient encore 25%.

De plus, le groupe va vendre une partie de sa participation dans une co-entreprise fondée en Inde avec la maison-mère, Siemens, pour dégager des fonds.

"La croissance des commandes de Siemens Energy dans des projets importants pour la transition énergétique peut désormais être assurée à long terme tout en réduisant les risques pour les parties impliquées", a commenté le groupe dans son communiqué des résultats.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros, en hausse de 7% et s'attend à une croissance comparable pour 2024. Siemens espère dégager l'an prochain un bénéfice de 1 milliards d'euros.