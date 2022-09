Siemens Energy pénalisé par son placement d'obligations convertibles

Dans le cadre de la transaction, Siemens Energy sera soumise à une période de blocage de 90 jours, sous réserve des exemptions et renonciations habituelles de certaines des banques syndiquées.

Après une durée d'un peu moins de trois ans, les obligations seront automatiquement converties en actions à l'échéance, le 14 septembre 2025. Une conversion avant l'échéance est également possible.

Dans le cadre de cette offre volontaire en numéraire, l'entreprise a communiqué son engagement à conserver une notation solide de catégorie investissement et son intention de financer partiellement l'acquisition par l'émission d'instruments de capitaux propres. L'émission d'obligations est l'une des composantes de ces mesures annoncées.

