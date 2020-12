Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : partenaire de la Conférence de Munich Cercle Finance • 15/12/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce qu'il sera le principal partenaire de la Conférence de Munich sur la sécurité, principal forum international sur la politique de sécurité au monde, 'soulignant l'importance de s'attaquer aux problèmes énergétiques qui menacent la sécurité mondiale'. Dans le cadre du partenariat, Joe Kaeser, directeur général (CEO) de Siemens et président du conseil de surveillance de Siemens Energy, sera président du conseil consultatif de la Conférence de Munich. En outre, Christian Bruch, CEO de Siemens Energy, sera nommé président du Security Innovation Board. Les membres du conseil nouvellement créé seront annoncés lors de la conférence de Munich de l'année prochaine.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +0.27%