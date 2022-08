Siemens Energy: Oddo reste neutre, réduit sa cible information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 09:47

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son opinion 'neutre' sur Siemens Energy, mais révise son objectif de cours de 18,7 à 17,9 euros, considérant que 'les incertitudes demeurent malgré la bonne performance de Gaz & Power (GP)'.



Le bureau d'études abaisse significativement ses BPA estimés pour 2022 et 2023 (de plus de 10%) pour tenir compte principalement de perspectives plus négatives sur SGRE et, dans une moindre mesure, de l'impact Russie chez GP.



'Les investisseurs doivent arbitrer entre les perspectives de long terme, qui sont attractives, avec un marché de l'énergie voué à croître de façon significative et un redressement des marges, et les perspectives de court terme, qui sont incertaines', estime l'analyste.



'Et les risques demeurent sur SGRE (Siemens Gamesa Renewable Energy) avec une forte dégradation de l'environnement (tension sur la supply chain, pricing, problème d'exécution, turbines 5.X en onshore, etc)', poursuit-il.