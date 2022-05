Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: nouvelle structure opérationnelle information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a dévoilé mardi une nouvelle structure opérationnelle, destinée notamment à améliorer la transparence de ses activités du point de vue des marchés financiers.



Le groupe énergétique allemand, qui organise aujourd'hui une réunion d'investisseurs à Berlin, explique que cette nouvelle organisation va lui permettre de réduire la complexité de ses opérations en facilitant, entre autres, la prise de décisions.



Sa division 'Gas and Power' - dont les métiers s'étendent de la production de pétrole et de gaz au transport d'électricité - sera désormais composée de trois branches d'activité, à savoir les services pour le gaz, les technologies de réseau d'énergie ('grid') et la transformation industrielle.



L'intégration de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) - sur lequel le groupe a décidé de lancer une offre de rachat - devrait de son côté lui permettre de profiter du dynamisme du marché de l'éolien.



Cette nouvelle structure sera mise en oeuvre à compter du démarrage de son prochain exercice fiscal 2022/2023, c'est-à-dire début octobre.



De manière plus générale, Siemens Energy a mis en avant à l'occasion de la réunion les perspectives séduisantes offertes par ses marchés, qui promettent selon lui de 'bon taux de croissance' dans les années à venir.



Toutes ces annonces étaient accueillies sans grand enthousiasme à la Bourse de Francfort, où l'action cédait 0,5% mardi dans les premiers échanges.





