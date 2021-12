Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : nouvelle présidente pour le comité d'audit information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 09:35









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce la nomination de Laurence Mulliez comme nouvelle présidente de son comité d'audit, succédant à Ralf Thomas qui a fait déjà part l'année dernière de son intention de quitter cette fonction après une période de transition. Composé de huit membres, le comité d'audit, l'un des plus importants du conseil de surveillance, comprend dans ses attributions la surveillance du processus comptable et du système de contrôle interne, ainsi que l'audit des états financiers. Experte financière et membre du conseil de surveillance de Siemens Energy depuis septembre 2020, Laurence Mulliez exerce par ailleurs les fonctions de présidente de conseil de Globeleq Limited au Royaume Uni et de Voltalia en France.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -0.17%