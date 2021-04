Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : livre 10 postes isolés au gaz sans SF6 Cercle Finance • 27/04/2021 à 14:50









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce aujourd'hui avoir remporté un contrat pour la livraison de dix sous-stations à isolation gazeuse (GIS) sans hexafluorure de soufre (SF6) à Fingrid, le gestionnaire du réseau de transport finlandais. Il s'agira des premiers GIS en Finlande à utiliser de 'l'air pur' au lieu du SF6, un gaz fluoré dont l'effet de serre est le plus important au monde, étant 23 500 fois supérieur au dioxyde de carbone avec une durée de vie de 3200 ans. Fingrid a décidé de moderniser l'appareillage de 110 kilovolts (kV) du poste de Virkkala, à 60 kilomètres à l'ouest d'Helsinki, afin qu'il fonctionne sans aucun gaz nocif pour le climat. La mise en service de ces nouveaux SIG est prévue pour l'été 2022, indique Siemens Energy.

