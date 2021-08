Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : le technologie HVDC équipera SuedLink information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 14:48









(CercleFinance.com) - SuedLink, l'un des plus grands projets d'infrastructure énergétique d'Europe s'appuyant sur l'éolien, va être équipé de la technologie HVDC (courant continu à haute tension) de Siemens Energy, a annoncé aujourd'hui ce dernier. Le réseau SuedLink doit permettre le transport d'énergie à faibles pertes sur de longues distances et l'intégration de l'énergie éolienne du nord et de l'énergie solaire du sud de l'Allemagne dans le réseau de transport. 'Nous sommes ravis que notre technologie garantisse que l'électricité renouvelable puisse être transportée là où elle est nécessaire. Nous apportons une contribution importante à la transition énergétique ', a déclaré Beatrix Natter, vice-présidente exécutive du pôle 'Transmission' chez Siemens Energy. Siemens Energy met actuellement en oeuvre dix projets HVDC dans le monde et peut déjà se prévaloir de plus de 59 projets achevés avec succès.

