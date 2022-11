Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: la directrice financière prolongée information fournie par Cercle Finance • 16/11/2022 à 12:29









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé mercredi, en marge de la publication de ses résultats trimestriels, qu'il avait décidé de renouveler le mandat de sa directrice financière pour une durée de quatre ans.



Maria Ferraro, dont le mandat devait expirer à la fin septembre 2023, s'est vu prolonger dans ses fonctions jusqu'en novembre 2027.



Joe Kaeser, le président du conseil de surveillance, estime que cette cadre dirigeante de 49 ans, originaire du Canada, a joué un rôle 'essentiel' dans la construction de la crédibilité du groupe depuis sa scission d'avec Siemens.



Ferraro occupait les fonctions de directrice financière depuis 2020 et la mise en Bourse de la filiale énergétique du géant industriel allemand.



Tim Holt, âgé de 53 ans, s'est également vu reconduire dans ses fonctions à la tête de la branche 'grids' (réseaux d'électricité) dans un souci de 'continuité' au niveau de l'équipe de de management.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +4.97%