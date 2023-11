Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: l'usine de Berlin inaugurée avec Air Liquide information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 12:34









(CercleFinance.com) - Air Liquide et Siemens ont officiellement inauguré ce mercredi leur nouvelle usine berlinoise, destinée à la production d'électrolyseurs hydrogène renouvelable de grande taille.



Cette entrée en production - qui représente un investissement de quelque 30 millions d'euros - doit précéder une montée en puissance dans les années qui viennent, avec un objectif de capacité annuelle de trois gigawatts d'ici 2025.



A titre d'indication, une puissance de trois gigawatts est censée permettre la production annuelle de 300.000 tonnes métriques d'hydrogène vert, soit l'équivalent de la consommation théorique d'une grande ville comme Aachen en Allemagne (260.000 habitants).



L'un des premiers projets concernés est celui de l'électrolyseur Air Liquide Normand'Hy, qui doit afficher une capacité de 200 mégawatts dans une première phase et dont l'assemblage est prévu en France.



L'inauguration s'est déroulée en présence du Chancelier allemand Olaf Scholz, du patron de Siemens Energy Christian Bruch et du directeur général d'Air Liquide, Francois Jackow.





