Siemens Energy: l'usine d'Haru Oni entre en production information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 16:15

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce l'entrée en production de l'usine de Haru Oni (propriété de HIF Global), au Chili, un site présenté comme 'la première installation au monde entièrement intégrée pour la fabrication de carburants synthétiques neutres en carbone'.



L'usine combine ainsi énergie éolienne, eau et CO2 pour fabriquer de l'e-méthanol. Siemens Energy a conçu et dirigé l'intégration du système de l'usine pilote de HIF Global en collaboration avec Porsche et d'autres partenaires.



Le démarrage de la production des premiers eFuels est une étape clé dans la décarbonation du secteur des transports, en particulier les segments difficiles ou impossibles à électrifier, comme la marine et l'aviation, ou les voitures à moteur à combustion interne encore en service, précise Siemens Energy.



Selon la firme, le système devrait produire 130 000 litres d'eFuel par an d'ici 2023. Après la phase pilote, la première mise à l'échelle portera le projet au Chili à 55 millions de litres par an d'ici le milieu de la décennie. Environ deux ans plus tard, la capacité devrait atteindre 550 millions de litres par an.