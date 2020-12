Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : intégration dans le MDAX ce mois-ci Cercle Finance • 04/12/2020 à 10:57









(CercleFinance.com) - Siemens Energy gagne 1% à Francfort après l'annonce par l'opérateur d'indices Qontigo que le titre remplacera celui du groupe de location Grenke comme composante du MDAX -indice des capitalisations moyennes allemandes- à partir du 21 décembre prochain. Cette décision intervient après une progression de 15% de l'action Siemens Energy depuis son introduction en Bourse fin septembre, progression portant la capitalisation du constructeur de centrales électriques à plus de 18 milliards d'euros.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +0.98%