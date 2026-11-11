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Siemens Energy-Hausse des marges en 2027, avec la demande en équipements de réseau
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 07:48

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Siemens Energy ENR1n.DE prévoit de multiplier par plus de trois son dividende et table sur des marges bénéficiaires plus élevées en 2027, a annoncé la société mercredi, alors que l'expansion des centres de données aux États-Unis continue d'alimenter la demande pour ses turbines à gaz et ses équipements de réseau.

Le fournisseur d'équipements et de composants pour le secteur de l'énergie a également déclaré avoir atteint un objectif de rentabilité très suivi au sein de sa division éolienne, Siemens Gamesa, marquant ainsi une étape importante après des années de pertes et de restructuration.

"Cela jette les bases de la prochaine phase de notre transformation", a déclaré le président du directoire, Christian Bruch, dans un communiqué.

Issue de la scission de Siemens en 2020, Siemens Energy a bénéficié de la hausse de la demande en électricité à l’échelle mondiale, récemment alimentée par l’expansion des technologies d’intelligence artificielle et des centres de données associés, qui nécessitent leur propre alimentation électrique.

En conséquence, l’entreprise – qui a annoncé mardi soir un nouveau programme de rachat d’actions de 9 milliards d’euros – a vu son carnet de commandes atteindre 164 milliards d’euros, un nouveau record et la plus forte croissance en glissement annuel depuis son introduction en Bourse.

(Rédigé par Christoph Steitz à Berlin; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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