Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: feu vert de la CNMV à l'OPA sur SGRE information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé lundi avoir reçu le feu vert de la CNMV, l'autorité boursière espagnole, afin de lancer son offre de rachat sur les 32,9% de sa filiale Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) qu'il ne détient pas encore.



Le groupe énergétique allemand indique dans un communiqué que son offre de rachat, libellée à un prix de 18,05 euros par action Siemens Gamesa, sera ouverte pour une période de 36 jours calendaires, une fois qu'aura été publiée la note d'information ayant trait à l'OPA, ce qu'il entend faire 'prochainement'.



Siemens Energy avait officialisé en mai dernier son souhait de racheter Siemens Gamesa, sa filiale de turbines éoliennes confrontée à des difficultés industrielles et financières depuis de longs trimestres.



Le groupe prévoit de retirer sa filiale de la cote s'il parvient à atteindre le seuil d'au moins 75% du capital.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA 0.00%