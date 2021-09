Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : équipe une centrale à gaz en Grèce information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce la fourniture de sa technologie de turbine à gaz de classe HL à la Grèce dans le cadre du développement d'une nouvelle centrale électrique à cycle combiné (avec une turbine à gaz et une turbine à vapeur entraînant chacune leur propre générateur) de 877 MW, située à Komotini, dans le nord-est du pays. Selon Siemens Energy, le passage à une centrale électrique moderne au gaz à haut rendement réduira les émissions de CO2 jusqu'à 3,7 millions de tonnes par an par rapport à une centrale électrique au charbon. La mise en service de l'usine est prévue pour la mi-2024.

