Siemens Energy: équipe la 1ère usine de DAC à grande échelle

(CercleFinance.com) - Des compresseurs Siemens Energy seront utilisés dans la première usine de captage direct de l'air (DAC) à grande échelle dans le bassin permien du Texas, développée par 1PointFive, une filiale d'Occidental, annoncent les deux sociétés.



Les deux ensembles de compresseurs permettront à l'usine de capter jusqu'à 500 000 tonnes de CO2 par an lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle.



Christian Bruch, président et directeur général de Siemens Energy, commente :' Les technologies permettant de capturer et de séquestrer efficacement le CO2 seront une nécessité si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques. '



Vicki Hollub, présidente et directrice générale d'Occidental ajoute : ' Notre première usine de capture directe de l'air fera progresser la capture du carbone à l'échelle industrielle pour fournir une solution permettant à Oxy et à d'autres d'accélérer leurs chemins respectifs vers le zéro net. '





