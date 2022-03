Siemens Energy: équipe des centrales électriques en Chine information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 15:28

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce avoir récemment conclu des accords prévoyant la livraison de quatre turbines à gaz à Guangdong Energy Group et Shenzhen Energy Group, pour équiper des centrales électriques situées dans le sud de la Chine.



L'accord avec Guangdong Energy prévoit notamment la fourniture d'une unité de production d'électricité à cycle combiné de 675 MW ainsi qu'un service de maintenance à long terme pour l'usine de Guangzhou.



La centrale électrique au charbon existante sera transformée en une centrale au gaz moderne et plus efficace, ce qui réduira les émissions de dioxyde de carbone de plus de 60 %. La centrale produira 2,3 milliards de kilowattheures d'électricité par an et devrait entrer en service commercial à la mi-2023.



Enfin, l'accord avec Shenzhen Energy porte sur la fourniture de trois groupes électrogènes pour le projet de phase II de la centrale électrique de Dongbu et le projet de mise à niveau de la centrale électrique de Mawan.



Les deux projets, tous deux situés à Shenzhen, devraient entrer en service respectivement fin 2023 et mi-2024. La production annuelle totale d'électricité des deux centrales devrait dépasser six milliards de kilowattheures.