Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : entouré avec des propos de broker Cercle Finance • 09/03/2021 à 15:50









(CercleFinance.com) - Siemens Energy s'adjuge 5% et surperforme ainsi largement la tendance à Francfort, soutenu par des propos de Jefferies qui réaffirme son conseil 'achat' avec un objectif de cours relevé de 28 à 37 euros sur le titre du constructeur de centrales électriques. 'Notre analyse approfondie de l'hydrogène, combinée à une réévaluation significative de l'actif Gas & Power, suggère que le marché sous-estime considérablement le potentiel de rendement de l'action', explique le broker dans le résumé de sa note.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +5.98%