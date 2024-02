Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: en hausse, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - Siemens Energy gagne un peu moins de 2% à Francfort alors queOddo BHF a confirmé sa note 'neutre' sur le titre en l'assortissant d'un objectif de cours relevé de 11,5 à 14,5 euros.



L'analyste rapporte que les résultats du 1er trimestre 23/24 sont ressortis sans surprise en ligne avec les résultats préliminaires publiés le 23 janvier dernier.



Les commandes s'établissent à 15,38 MdsE, en hausse de 24%, dont 8,24 MdsE pour Grid Technologies (GT). Le résultat net du groupe est positif à 1582 ME, incluant la plus-value de cession (1,7 MdE) de la participation dans Siemens Ltd India (18% du capital) à Siemens AG.



Siemens Energy a maintenu ses objectifs 2023/24 inchangés par division (gas services, grid technologies, transformation of industry), et continue aussi d'anticiper une croissance organique du CA consolidé comprise entre 3% et 7% et une marge d'EBITA avant special items entre -2% et +1%.



Dans ce contexte, Oddo BHF indique qu'il sera notamment 'attentif aux réponses que le management pourra apporter sur les tendances de marché en ce début de trimestre, mais aussi au timing de la reprise de la participation de Siemens Gamesa aux appels d'offre avec la turbine 5X'.





