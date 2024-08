Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: en bonne voie pour atteindre ses objectifs information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires est en croissance de 18,5% à 8,8 milliards d'euros au 3ème trimestre 2024, avec une croissance substantielle chez Grid Technologies, Transformation of Industry et Siemens Gamesa.



Le bénéfice avant éléments exceptionnels est positif avec 49 millions d'euros (contre -2 048 millions d'euros au 3ème trimestre 2023).



Siemens Energy a annoncé une perte nette de 102 millions d'euros (contre 2 931 millions d'euros au 3ème trimestre 2023). Le bénéfice par action (BPA) de base correspondant a été négatif de 0,16 E (contre -3,42 E).



Le flux de trésorerie disponible avant impôts s'est élevé à 727 millions d'euros (contre 27 millions d'euros), avec des contributions positives de tous les segments, à l'exception de Siemens Gamesa.



'Nous continuons de nous attendre à ce que Siemens Energy réalise une croissance comparable de son chiffre d'affaires (hors conversion des devises et effets de portefeuille) dans une fourchette de 10 % à 12 %. La marge bénéficiaire avant éléments exceptionnels devrait se situer entre -1 % et 1 % positif. Nous prévoyons un résultat net pouvant atteindre 1 milliard d'euros, y compris les impacts des cessions et l'accélération de la transformation du portefeuille' indique le groupe.



'En raison de la bonne évolution au cours des neuf premiers mois, nous prévoyons désormais un flux de trésorerie disponible avant impôts positif dans une fourchette de 1,0 milliard d'euros à 1,5 milliard d'euros (auparavant jusqu'à 1,0 milliard d'euros)' rajoute la direction.





