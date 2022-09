Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: deux nominations au conseil information fournie par Cercle Finance • 01/09/2022 à 11:25









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce que son conseil de surveillance a désigné deux nouveaux membres exécutifs du conseil, à savoir Anne-Laure de Chammard et Vinod Philip, qui prendront leurs fonctions respectivement le 1er novembre et le 1er octobre.



Actuellement CEO d'Engie Energy Solutions International (regroupant 20.000 employés répartis dans 20 pays), Anne-Laure de Chammard sera responsable du domaine d'activité transformation de l'industrie au sein du groupe allemand.



Actuellement responsable de la stratégie et directeur technologique de Siemens Energy, Vinod Philip prendra la responsabilité de la gestion des fonctions globales (dont l'informatique, l'approvisionnement, l'innovation et l'exécution de projets).





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -3.48%