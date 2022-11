Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: 'de solides prévisions' selon un analyste information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 3% en fin de journée. UBS réitère sa recommandation 'achat' sur Siemens Energy avec un objectif de cours laissé à 25 euros, soit un potentiel de progression de 66% pour le titre du constructeur allemand de centrales électriques et maison-mère de Siemens Gamesa Renewable Energy.



Le broker met en avant de solides prévisions pour l'exercice 2022-23, 'avec un potentiel de croissance dans le milieu de la plage à un chiffre et d'expansion de la marge annuelle d'environ 100 à 150 points de base au cours des cinq prochaines années'.





