Siemens Energy : dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Siemens Energy gagne près de 1% à Francfort, alors qu'Oddo BHF initie un suivi à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 28 euros, le bureau d'études déclarant tabler, comme le consensus, sur un 'fort rebond des profits' pour le constructeur de centrales électriques. 'Siemens Energy a connu un début boursier difficile mais affiche une sous-valorisation manifeste', juge l'analyste, pour qui 'ses plans d'amélioration de la rentabilité devraient faire progresser les marges et les résultats, soutenant le cours'.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +2.48%