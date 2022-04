Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: contrat pour une liaison haute tension information fournie par Cercle Finance • 11/04/2022 à 12:34









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a annoncé lundi avoir remporté dans le cadre d'un consortium un contrat 'majeur' portant sur une liaison haute tension à courant continu (HVDC) devant être établie entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne.



Le projet, dont la mise en service est prévue d'ici à 2025, consistera à exporter le surplus d'énergie éolienne produit par l'Allemagne à destination de la Grande-Bretagne.



Cette nouvelle interconnexion sous-marine de 720 km de long fonctionnera néanmoins dans les deux sens, sur la base d'une capacité de 1,4 gigawatts suffisante pour alimenter en électricité près de 1,5 million de foyers.



Dans un communiqué, Siemens Energy précise que la valeur du contrat, pour ce qui concerne sa part en propre, se situe à un niveau proche du milliard d'euros, un montant qu'il prévoit de comptabiliser lors de son exercice fiscal en cours.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -0.43%