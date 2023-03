Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: contrat pour le projet Tyrrhenian Link information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce s'être vu attribuer, en consortium avec FATA (filiale du groupe Danieli), un contrat auprès de Terna pour la fourniture de quatre stations de conversion à livrer fin 2028, pour le projet 'Tyrrhenian Link'.



Ce projet vise à permettre à la Sardaigne, la Sicile et l'Italie continentale de pouvoir échanger de l'électricité de manière flexible, de façon à ce que le pays puisse mieux bénéficier à l'avenir des énergies renouvelables et fermer des centrales thermiques sur les deux îles.



Dans ce contrat, représentant un volume de commandes pour Siemens Energy d'un peu moins d'un milliard d'euros, le groupe allemand équipera la technologie de transmission à courant continu haute tension (HVDC) pour une liaison électrique longue de 970 km.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +2.05%