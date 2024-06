Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Energy: contrat pour 2 centrales en Arabie Saoudite information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce la fourniture à l'Arabie Saoudite de centrales électriques équipées de technologies clé qui fourniront près de 4 gigawatts au Royaume.



La société a aussi conclu un contrat de maintenance à long terme de 25 ans pour les deux centrales électriques, d'une valeur totale d'environ 1,5 milliard de dollars.



Ces deux centrales, Taiba 2 et Qassim 2, seront construites dans les régions occidentales et centrales de l'Arabie saoudite au cours des prochaines années.



Les turbines à gaz de Siemens Energy (classe HL), en combinaison avec des turbines à vapeur et des générateurs, produiront environ 2000 mégawatts d'électricité sur chaque site.







