Siemens Energy: contrat majeur dans l'éolien offshore information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Siemens Energy indique avoir remporté, en consortium avec Dragados Offshore, un contrat de plus de quatre milliards d'euros, maintenance comprise pendant dix ans, pour construire des systèmes de conversion pour deux connexions au réseau offshore en Allemagne.



Au total, jusqu'à quatre gigawatts d'électricité verte provenant de plusieurs parcs éoliens en mer du Nord allemande pourront être transportés jusqu'à terre, soit suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins d'environ quatre millions de personnes.



Il s'agit à la fois de la première commande mondiale pour un raccordement au réseau de deux gigawatts en mer et de la plus importante commande de raccordement au réseau offshore de l'histoire de Siemens Energy.





