Siemens Energy: contrat d'inspection de lignes haute tension

(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce avoir été sélectionné par les gestionnaires de réseau allemands Schleswig Holstein Netz AG et Bayernwerk Netz GmbH afin d'inspecter près de 4 000 kilomètres de lignes aériennes à haute tension.



L'inspection sera effectuée via un hélicoptère équipé d'un système multi-capteurs de haute technologie utilisant le concept de service 'SIEAERO'.



Développé par Siemens Energy, ce système collecte toutes les données nécessaires pendant le vol, qui peuvent ensuite être évaluées à l'aide de l'intelligence artificielle et analysées par d'autres outils logiciels.



Dans un avenir proche, ce type d'inspection holistique des lignes électriques aériennes pourra également être effectuée avec de gros drones, précise Siemens Energy.





Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +1.31%