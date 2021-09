Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : construit une usine eFuel au Chili information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 16:00









(CercleFinance.com) - Siemens Energy et Porsche, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises internationales, construisent à Punta Arenas, au Chili, une usine pour la production de carburant quasiment neutre en CO2 (eFuel). Cette usine devrait produire environ 130 000 litres d'eFuels en 2022. La capacité doit ensuite être portée à environ 55 millions de litres d'eFuels d'ici 2024 et à environ 550 millions de litres d'eFuels d'ici 2026. ' Nous apportons une contribution importante et rapidement efficace à la réduction des émissions de CO2 dans le secteur du trafic et des transports.' a déclaré Armin Schnettler, EVP New Energy Business chez Siemens Energy.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA -0.92%