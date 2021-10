Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : cède ses 35% dans Voith Hydro à Voith information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce que Voith va reprendre la part de 35% que détient Siemens Energy dans Voith Hydro, la co-entreprise entre les deux sociétés. Voith Hydro (anciennement Voith Siemens Hydro Power Generation) a été fondée en 2000, lorsque Siemens et Voith ont fusionné leurs activités dans le domaine de la technologie des turbines et des générateurs pour les centrales hydroélectriques. Siemens Energy indique vouloir se concentrer sur les solutions de transport et de stockage de l'énergie, la décarbonation des processus industriels et la production d'électricité et explique que son ancien partenaire Voith poursuivre l'expansion de l'hydroélectricité dans le mix électrique, 'ce qui est la solution optimale pour toutes les personnes impliquées.' Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat, et la transaction est toujours soumise à l'approbation des autorités, précise Siemens Energy.

