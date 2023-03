Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: augmente son capital de 10% information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Siemens Energy a placé avec succès 72 664 519 nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels par le biais d'une offre de constitution de livre accélérée à l'exclusion des droits de souscription des actionnaires.



Les actions ont été placées à un prix de placement de 17,32 E par action, générant un produit brut de 1,259 milliard d'euros avant déduction des commissions et frais. Ainsi, le capital social de Siemens Energy augmentera de 10 % pour atteindre 799 309 712 E.



Les nouvelles actions seront émises sur le capital autorisé avec suppression du droit de souscription des actionnaires et porteront jouissance intégrale à compter du 1er octobre 2022.



' Le placement réussi de nouvelles actions est une étape importante dans le refinancement de notre offre publique d'achat en numéraire sur Siemens Gamesa et soutient notre solide notation de crédit de qualité ', a déclaré Maria Ferraro, directrice financière de Siemens Energy.



' L'admission des nouvelles actions à la négociation à la Bourse de Francfort devrait avoir lieu le 21 mars 2023. La négociation devrait commencer le 23 mars 2023. Il est prévu d'inclure les actions nouvelles dans les cotations existantes des actions de la société ', précise-t-elle. La livraison des nouvelles actions est prévue pour le 23 mars 2023.





