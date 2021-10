Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy : achemine l'énergie verte offshore à New York information fournie par Cercle Finance • 27/10/2021 à 17:32









(CercleFinance.com) - Siemens Energy, en consortium avec Aker Solutions, annonce avoir remporté le contrat visant à fournir un système de transmission à courant continu haute tension (HVDC) qui acheminera l'énergie verte de Sunrise Wind, le premier projet éolien offshore à grande échelle de New York, vers le continent. Situé à environ 50 kilomètres à l'est de Long Island, Sunrise Wind fournira de l'énergie verte à près de 600 000 foyers dans l'État de New York et aidera l'État à atteindre son objectif de 100 % d'électricité propre d'ici 2040. La station de conversion offshore collectera le courant alternatif généré par les éoliennes et le transformera en courant continu.

Valeurs associées SIEMENS ENERGY XETRA +0.16%