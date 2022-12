Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Energy: a réduit ses émissions carbonées en 2022 information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 10:16









(CercleFinance.com) - Siemens Energy annonce aujourd'hui la publication de son rapport de développement durable pour l'exercice 2022 qui indique que la société s'est améliorée 'dans presque tous les domaines du développement durable au cours de l'année écoulée'.



Siemens Energy met en avant une réduction de 21% des émissions de ses propres activités (scope 1 et 2) par rapport à 2021 et de 50% par rapport à l'année référence 2019 (alors que l'objectif initial était une baisse de 46% d'ici 2025). La société ajoute que 90% de l'électricité nécessaire à ses opérations provient désormais de sources renouvelables (objectif initial: 84%).



D'ici 2030, Siemens Energy vise à être complètement neutre sur le plan climatique.



Enfin, dans le scope 3 (soit toutes les émissions de gaz à effet de serre indirectes qui ne sont pas inclues dans les scope 1 et 2 et qui représentent finalement 99 % des émissions totales de gaz à effet de serre de Siemens Energy), la réduction est de 3% par rapport à 2021 et de 12% par rapport à 2019.





