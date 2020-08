Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 10/08/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Le titre Siemens avance ce lundi de +0,2%, porté par l'analyste Oddo BHF qui, s'il confirme sa recommandation 'neutre', annonce à la lumière d'un T3 'solide malgré la crise', revoir à la hausse son objectif de cours sur la valeur. La cible du broker passe ainsi de 95 à 112 euros. 'Dans l'ensemble, le T4 devrait être meilleur que le troisième trimestre (en sous-jacent), mais en baisse YoY sur la plupart des indicateurs. Il n'y a pas de prévision de BNA en raison de l'environnement volatil et des éléments exceptionnels liés au spin-off 'energy' (dont la plus-value au T4)', ajoute Oddo BHF.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.19%