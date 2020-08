Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : en baisse, mais un broker commence à l'achat Cercle Finance • 20/08/2020 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre Siemens recule ce jeudi de -1,5%, même si l'analyste Berenberg a annoncé avoir entamé sa couverture avec une recommandation d''achat' et un objectif de cours de 140 euros. Dans une note consacrée au secteur européen de l'industrie, le bureau d'études explique que l'entrée en Bourse de la filiale énergétique de Siemens devrait permettre une meilleure valorisation des activités 'de coeur' du groupe de Munich, sans toutefois faire totalement disparaître sa décote de conglomérat. L'intermédiaire estime par ailleurs que la journée d'investisseurs prévue le 1er septembre devrait renforcer la conviction des investisseurs. Enfin, Berenberg considère que ses activités de logiciels de cycle de vie des produits ('Product Lifecycle Management', PLM) sont 'significativement sous-évaluées' par le marché.

Valeurs associées SIEMENS XETRA -1.51%