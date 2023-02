Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: émet une obligation reposant sur la blockchain information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 10:31

(CercleFinance.com) - Siemens annonce être l'une des premières entreprises en Allemagne à émettre une obligation numérique. D'une valeur de 60 millions et d'une maturité d'un an, cette obligation repose sur une blockchain publique, indique la firme.



Selon Siemens, 'émettre l'obligation sur une blockchain offre de nombreux avantages', rendant par exemple inutiles les certificats mondiaux sur support papier et les chambres de compensation.



De plus, il n'est plus nécessaire de recourir à une banque pour fonctionner comme un intermédiaire.



'Nous sommes fiers d'être l'une des les premières entreprises allemandes à avoir émis avec succès une obligation basée sur la blockchain. Cela fait de Siemens un pionnier dans le développement continu de solutions numériques pour les marchés des capitaux et des valeurs mobilières ', a déclaré Ralf P. Thomas, directeur financier de Siemens SA.