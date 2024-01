Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: électrifie sa flotte avec des ID.4 de Volkswagen information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Volkswagen annonce l'électrification de la flotte de véhicules de Siemens AG, en partenariat avec Volkswagen Financial Services.



La flotte de l'entreprise sera progressivement complétée avec jusqu'à 1000 véhicules Volkswagen ID.4 en location.



Ces véhicules entièrement électriques font partie de la stratégie d'électrification et de durabilité poursuivie par Siemens.



'Nous constatons que de plus en plus de gestionnaires de flottes électrisent leurs véhicules de service. Cela montre à quel point la mobilité électrique est devenue adaptée et pratique pour un usage quotidien', a déclaré Armin Villinger, président du directoire de Volkswagen Leasing GmbH.



Siemens s'est fixé des objectifs ambitieux pour l'électrification de sa propre flotte dans le cadre de sa stratégie de développement durable.



L'entreprise vise à rendre l'ensemble de sa flotte neutre en CO2 et entièrement électrique d'ici 2030.





