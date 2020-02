Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : devrait encore monter dans le capital de SGRE Cercle Finance • 05/02/2020 à 10:07









(CercleFinance.com) - Siemens va acquérir toutes les actions de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) détenues par Iberdrola. Le Conseil de surveillance de Siemens AG a approuvé l'achat de la participation de 8,1% d'Iberdrola dans SGRE. Le prix d'achat est de 20,00 E par action, ce qui correspond à une prime de 32% par rapport au cours moyen de l'action SGRE des 30 derniers jours de bourse. Siemens paiera le montant total de 1,1 milliard d'euros. ' Tous les litiges entre Iberdrola et Siemens seront réglés ' précise le groupe. Cette opération n'est pas une surprise, Bloomberg avait annoncé ce projet au mois de novembre dernier indique ce matin Aurel BCG. ' Il n'est pas impossible que Siemens cherche à monter davantage au capital à terme, afin de donner une coloration plus verte au périmètre ' indique Aurel BCG. ' Siemens subit une forte pression en Allemagne ou les écologistes demandent au groupe de cesser de fournir des équipements utilisés dans les mines de charbon ' rajoute le bureau d'analyses. Iberdrola, Siemens et SGRE ont signé également un accord de coopération qui couvre certains projets de production d'énergie éolienne et d'amélioration du réseau de distribution. Iberdrola, en tant que client de SGRE et Siemens, accordera à ces sociétés des droits de négociation exclusifs pour une durée limitée.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.53%