Siemens: développe son portefeuille en cybersécurité

information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - Siemens lance une nouvelle suite de tests de sécurité tout-en-un pour les réseaux industriels.



Pour répondre au besoin croissant de solutions de cybersécurité industrielle, Siemens a élargi son portefeuille de solutions de cybersécurité et a lancé une suite de tests de sécurité pour les réseaux de communication industriels.



Le SINEC Security Inspector permet d'analyser des périphériques de réseaux individuels, des segments de réseau ou l'ensemble de l'infrastructure réseau pendant les fenêtres horaires de maintenance. Il rassemble une sélection d'outils de sécurité intégrés dans une interface utilisateur unique.



' Siemens SINEC Security Inspector apporte une solution de test améliorée et permet aux clients de vérifier l'ensemble de leur environnement IT/OT, y compris tous les composants individuels ', déclare Michael Metzler, vice-président de la gestion horizontale de la cybersécurité pour les industries numériques chez Siemens.



' Les clients peuvent rapidement découvrir les risques et les dangers potentiels, ce qui les met en mesure d'atténuer rapidement les cyber-vulnérabilités. Cela se traduit par une réduction considérable des efforts lors de l'inspection des réseaux industriels '.





