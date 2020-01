Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : développe ses activités en Inde Cercle Finance • 24/01/2020 à 14:32









(CercleFinance.com) - Siemens a signé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de C & S électrique, basée à New Delhi en Inde. Cette opération permet de répondre à la demande croissante d'installations électriques dans l'industrie, les infrastructures et les bâtiments en Inde. Siemens va payer environ 267 millions d'euros pour acquérir environ 99% de C & S Electric. ' Avec l'acquisition d'un des principaux fournisseurs d'équipements électriques et électroniques pour l'infrastructure, la production d'électricité, la transmission et la distribution, Siemens renforce sa position en tant que principal fournisseur de technologie pour la distribution électrique basse tension et l'installation électrique dans l'une des régions économiques les plus prospère au monde ' indique le groupe.

