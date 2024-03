Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: développe sa collaboration avec NVIDIA information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 08:06









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé un développement de sa collaboration avec NVIDIA.



Siemens apporte une visualisation immersive optimisée par les nouvelles API NVIDIA Omniverse Cloud à la plate-forme Siemens Xcelerator, entraînant une utilisation accrue de la technologie de jumeau numérique basée sur l'IA.



' Nous allons révolutionner la façon dont les produits et les expériences sont conçus, fabriqués et entretenus. Sur la voie du métaverse industriel, cette nouvelle génération de logiciels industriels permet aux clients de découvrir les produits comme ils le feraient dans le monde réel ', a déclaré Roland. Busch, président-directeur général de Siemens AG.



' En collaboration avec NVIDIA, nous apporterons le calcul accéléré, l'IA générative et l'intégration d'Omniverse à l'ensemble du portefeuille Siemens Xcelerator. '



' L'IA omniverse et générative entraîne une transformation massive pour les entreprises industrielles ', a déclaré Jensen Huang, fondateur et DG de NVIDIA.



' Siemens propose les plateformes NVIDIA à ses clients et ouvre de nouvelles opportunités aux leaders du secteur pour créer la prochaine vague de jumeaux numériques basés sur l'IA à toutes les échelles. '





