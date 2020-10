Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : des unités mobiles pour les soins intensifs Cercle Finance • 07/10/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Siemens et Toutenkamion Group créent des unités mobiles de soins intensifs pour les hôpitaux pour lutter contre le Covid-19. Siemens Smart Infrastructure et le groupe Toutenkamion ont développé conjointement un système de conteneurs flexibles pour les unités mobiles de soins intensifs hautement innovantes qui allège la charge de l'infrastructure hospitalière. ' L'un des principaux avantages de la solution de Siemens et Toutenkamion est la mise en oeuvre rapide et facile ' indique le groupe. ' Les unités peuvent non seulement être utilisées pour les soins intensifs pendant les pandémies, mais aussi pour les travaux de construction à long terme dans un hôpital ' rajoute Siemens.

